الحماية المدنية الجزائرية تنجح في إخماد حرائق غابات ولاية «بجاية»

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات بولاية بجاية، قبل أن تعلن نجاحها في السيطرة على الحريق.

كما شهدت منطقة غابة مهوي بلدية تيشي حريقًا آخرا، وتمكنت قوات الحماية المدنية الجزائرية من إخماده.

لا خسائر في الأرواح أو الممتلكات

وبحسب وسائل إعلام جزائرية محلية فإنه لم يتمّ تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وأخلت السلطات المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر محتملة بعد نشوب النيران في المنطقة بسبب الرياح القوية التي شهدتها المنطقة.

وتعمل وحدات الحماية المدنية الجزائرية رفقة وحدات من الجيش على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن الحريق.

الاستعانة بالإسعاف الجوي والأرتال المتنقلة في الإطفاء

واستعانت الحماية المدنية بالإسعاف الجوي وتم تدعيم فرق التدخل بالرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل ونجحوا في اخماد الحريق، وما زلت تتابع تطورات الأوضاع في مكان الحريق.

وشهدت الجزائر حرائق غابات في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بعد أيام من تعرض جارتها المغرب لزلزال ضخم تسبب في وقوع آلاف القتلى والجرحى وتشريد آلاف أخرين، وأيضًا قبل تعرض ليبيا لكارثة الفيضان الذي دمر مدينة درنة الليبية مخلفًا آلاف القتلى والمفقودين وتدمير المدينة وتشريد أهلها.