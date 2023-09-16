«شبرا الخير» توزع مستلزمات المدارس على 250 طالبا من غير القادرين بالقليوبية

وزعت جمعية شبرا الخير بالقليوبية، شنط مدرسية ومستلزمات الدراسة على أكثر من 250 طالبا وطالبة من الأيتام وغير القادرين المسجلين مع ذويهم في قاعدة بيانات الجمعية.

تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة

تأتي أعمال توزيع مستلزمات الدراسة ضمن حملة «أولادنا» التي تم إطلاقها عام 2018، وتنفذها الجمعية هذا الموسم للعام الخامس على التوالي بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي، من خلال توفير شنط المدارس والكشاكيل والأحذية، إلى جانب سداد المصاريف المدرسية للطلاب غير القادرين بالأسبوع الأول للعام الدراسي.

توزيع ملابس للمرأة المعيلة

وقامت جمعية شبرا الخير على هامش توزيع احتياجات المدارس، بتوزيع ملابس للمرأة المعيلة بالجمعية على نحو 500 أسرة ممن ترعاهم في مدينة شبرا الخيمة التي يقطنها أكثر من 4 ملايين مواطن.

وتأتي حملات الجمعية استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة المؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شباباً وشيوخاً لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.