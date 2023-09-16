قيادي بحزب مستقبل وطن: افتتاحات بني سويف تكشف اهتمامات الدولة بالصعيد

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن أن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة بني سويف تؤكد اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، خاصة أنها لا تعد الزيارة الأولى للرئيس السيسي للصعيد، بل سبقها عدة زيارات تكشف أن الصعيد وأهلها في عيون القيادة السياسية، لافتا إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة تشمل كافة القطاعات والمجالات بقرى الريف المصري التي يحرص الرئيس السيسي لمتابعتها والوقوف على حجم المشروعات المقدمة إلى أهالى الصعيد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وقال «رزق» في بيان له، إن صعيد مصر شهد نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي على كافة المستويات، بجانب زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنمية الصعيد، لافتا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجهات الرئيس السيسى في تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتدشين العديد من المشروعات والتي كان آخرها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة فى جميع المحافظات.

افتتاحات الرئيس السيسي في بني سويف

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المشروعات التي تشهدا محافظة بني سويف والتي يتفقدها الرئيس السيسي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية لتوفير حياة كريمة لأهالي بني سويف، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير قرى الريف المصري وتعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي تعمل بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ

وأشار «رزق»، إلى أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، الذي أنشأته الدولة في بني سويف استهدف تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات، كما يعد أحد أهداف رؤية مصر 2030، لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، ويعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.