«النقل»: الممر اللوجيستي «العريش - طابا» يحقق التنمية الشاملة في سيناء

أكّدت وزارة النقل، أنَّ أحد أهم المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي «العريش - طابا» هو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة «حديد الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» بطول إجمالي 500 كيلومتر، إذ سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج.

وأضافت وزارة النقل، في تقرير لها، يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية، مؤكّدة أنَّ الممر اللوجيستي «العريش - طابا» هو ممر تنمية جديد يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

وأشارت وزارة النقل، إلى تقدم أعمال رفع كفاءة وتوسعة المسافة من القنطرة شرق حتى بالوظه بطول 19 كيلومترًا والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة 153.6 مليون جنيه، إذ يتمّ إضافة حاره ثالثة باتجاه القنطرة، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لتنمية سيناء وخطة وزارة النقل لرفع كفاءة طرق شمال ووسط سيناء ومن أهمها طريق القنطرة شرق العريش المزدوج بطول 170 كيلومترًا.

ونوهت إلى تقدم أعمال رفع الكفاءة بتقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (FDR) في المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظة بطول 52 كيلومترًا في اتجاه القنطرة شرق بتكلفة 300 مليون جنيه.

وجدير بالذكر أنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير شبكة الطرق في شمال سيناء تنفذ وزارة النقل خطة صيانة دورية لحماية الطرق من العوامل الجوية ( السيول - تحرك الكثبان الرملية ) .