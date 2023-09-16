إصابة 19 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «الإسكندرية - مطروح»

أصيب 19 شخصا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، منذ قليل، في الكيلو 53 على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابي الحادث

واستقبل مستشفى رأس الحكمة، مصابي حادث مطروح، وهم نعيمة زكي إبراهيم 65 سنة، من الإسكندرية، تعاني من كدمة بالرئتين وكسر بالضلوع وكسر بالفقرات العنقية، وبدرية محمد يوسف 55 سنة، من الإسكندرية، تعاني من كدمات وسحجات بالذراع الأيمن، وأحمد محمد أبو المعاطي 30 سنة، من الإسكندرية، يعاني من جروح متفرقة بالجسم وكسر بالترقوة اليمنى، ورضوى مرسي فؤاد 22 سنة، من الإسكندرية، تعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد محمد أبو المعاطي 32 سنة، من الإسكندرية، يعاني من كسر بالضلوع.

كما أصيب سما محمد حسن 9 سنوات، من الإسكندرية، تعاني من جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وهدير محمد أبو المعاطي 32 سنة، من الإسكندرية، تعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر بالترقوة اليمنى، وكارما أحمد محمد 4 سنوات، من الإسكندرية، تعاني من كدمات متفرقة بالجسم، ورودينا أحمد محمد 10سنوات، من الإسكندرية، تعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن موسى عبدالعال 55 سنة، من الإسكندرية، تعاني من كسر بالفقرات القطنية وكسر بالضلوع، وحسن محمد حسن 11 سنة، من الإسكندرية، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم، وطارق سمير علي 33 سنة، من الإسكندرية، يعاني من جروح بالوجه والجسم.

واستقبل المستشفى أيضا شروق السيد خلف الله 22 سنة، من الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد عبدالمنعم 31 سنة، من الإسكندرية، يعاني من كسر بالقدم اليسرى، وحنين السيد خلف الله 17 سنة، من الإسكندرية، تعاني من كسر بالكوع الأيمن، وعبدالرازق مصطفى مجدي 17 سنة، من الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبير محمد يوسف 50 سنة، من الإسكندرية، تعاني من كدمات بالضهر واشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمد محمد عبدالرحمن 32 سنة، من الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهبة محمد أبوالمعاطي 33 سنة، من الإسكندرية، تعاني من كدمات بالفقرات العنقية والصدر.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، وجار المعاينة وفحص حادث سيارة منطقة الكيلو 53 للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل عن الحادث.