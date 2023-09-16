«حماة الوطن»: أسسنا حملة انتخابية بكفاءة.. ولدينا جاهزية على مستوى الجمهورية

استمراراً لحملة حزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية لفترة ثالثة، استكملت أمانة التنظيم المركزية للحزب برئاسة الدكتور أحمد العطيفي زياراتها التنظيمية لتصل لمحافظات القناة، في سلسلة لقاءات جماهيرية تهدف لتعريف المواطنين بكل أنحاء الجمهورية بالإنجازات التي قدمها الرئيس من أجل بناء جمهورية جديدة بالمواطن في المقام الأول.

حملة حزب حماة الوطن لدعم الرئيس

وتستهدف أمانة التنظيم زيارات كل محافظات الجمهورية من أجل حملة انتخابية على أعلى مستوى وقدر من الكفاءة والانتشار، في ظل انتشار الآلاف من القواعد الحزبية لحماة الوطن بكل محافظات ومدن، وقرى ونجوع الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد العطيفي رئيس أمانة التنظيم المركزية لحزب حماة الوطن، في بيان له، أنَّ الحملة مقسمة لعدة محاور تشمل المحور السياسي والإعلامي والجماهيري، والذي يتم من خلالهم الزيارات التنظيمية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترة حرجة تمر بها المنطقة، ولا سبيل إلا استكمال مسار الجمهورية الجديدة التي بدأ الرئيس السيسي بناءها، مشيراً إلى أنَّه يقدم رسائل إعلامية عبر منصات الحزب بمختلف المحافظات، لتوضيح الحقائق، خاصة لتلك الأكاذيب التي يروج لها المعارضة المعادية للدولة المصرية بهدف دحض الماراثون الرئاسي.

الانتخابات الرئاسية

وأوضح أنَّ الحزب أعد مئات المقرات لتكون ضمن حملة الرئيس الانتخابية، استعداداً للاستحقاق الرئاسي بالإضافة للعكوف على وضع خطة لكل قطاع من أجل تقديم كل التجهيزات اللوجستية لصالح الاستحقاق رئاسي، مؤكّدًا أنَّ خطة الحزب ستشهد مبادرات عدة ومختلفة ستنفذ على توقيتات متتالية.

وأشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه البلاد يعمل على تدشين العديد من المشروعات تمس حياة المواطنين بكافة أنحاء محافظات مصر، لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل من أجل تنمية مستدامة في الدولة، مضيفاً: «نحن ندرك أزمة الأسعار التي تمر بها البلاد، على إثر أزمة اقتصادية عالمية، لكن الدولة بفضل توجيهات القيادة السياسية استطاعت أن توفر كل السلع دون ندرة، رغم حدوثها ببعض من دول العالم الذي يسمى بالمتقدم».

وأضاف: «نحن نؤمن بأن الدولة المصرية تحدياتها كبيرة وتمر بلحظات تاريخية فارقة واستطاعت الإرادة السياسية للقيادة السياسية، أن تتخذ إجراءات حاسمة من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا جميعاً ومنها ما شهدته الطرق من طفرة بالبنية التحتية لتسهل تدفق الاستثمارات».