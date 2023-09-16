تنسيق المعاهد العليا 2023 بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لعلمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني من الثانوية العامة للشعبتين العلمي و الأدبي، و ذلك وفقاَ للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إذ كشفت الوزارة الحدود الدنيا لتنسيق المعاهد العليا 2023 للطلاب الناجحين، موضحة أنَّه يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق للتعرف على نتيجة الترشح للكلية .

تنسيق المعاهد العليا 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية وفقاً لتقرير صادر عنها الحدود الدنيا لتنسيق المعاهد العليا 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 من الدور الأول و الثاني سواء للشعب العلمية والأدبية:

** الحدود الدنيا للمعاهد العليا 2023 الشعبة العلمية:

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه205.0

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال 205.0

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار205.0

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة205.0

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 205.0

العبور العالي ك 21 بطريق بلبيس شعبة إدارة 205.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 205.0

** الحدود الدنيا لتنسيق المعاهد العليا 2023 الشعبة الأدبية:

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205.0

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 205.0

العبور العالي ك 21 بطريق بلبيس شعبة إدارة 205.0

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 205.0

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 205.0

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة إنجليزي 205.0

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث 205.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205.0

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 205.0

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205.0

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط205.0

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205.0

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 205.0

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 205.0

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية 205.0