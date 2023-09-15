خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي وأدبي

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلةً في مكتب تنسيق الجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 للشعبتين علمي وأدبي.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وفقا لمكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضح مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، تتمثل في التالي ذكره:

- أولى خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 هو الدخول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال هذا الرابط .

- ثم الضغط أسفل أيقونة وهي خدمات الثانوية العامة.

- ستظهر أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عليك الضغط عليها.

- ثم سجل البيانات المطلوبة وهي «رقم الجلوس والرقم السري».

- ثم الضغط على كلمة عرض.

- ستظهر لك الكلية أو المعهد المرشح.

- طباعة بطاقة الترشيح لاستخدامها في تقديمات الكلية أو المعهد المرشح إليه الطالب.

تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

وأفاد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه على الطالب الذي يرغب في استخدام تقليل الاغتراب، فعليه الانتظار حتى يتم الإعلان عن فتح باب تقليل الاغتراب بشكل رسمي من قبل الوزارة، موضحة أن هذا سيكون عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للشعبتين أدبي وعلمي.