رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. قائمة بالجامعات التكنولوجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية، حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتيجة الترشيح بالكليات المختلفة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة والناجحين بامتحانات الدورين الأول والثاني، مشددة على ضرورة تقديم الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات، وتتمثل في شهادة الحصول على الثانوية العامة وبطاقة الرقم القومي للطالب وصور شخصية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أوضحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الناجحين في امتحانات الدورين الأول والثاني من امتحانات الثانوية العامة بالشعبتين العلمي والأدبي، الدخول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من هنا، بالإضافة لكتابة رقم الجلوس والرقم السري للاطلاع على نتيجة التنسيق والكلية المرشح لها الطالب، والحد الأدنى لكل كلية، وذلك وفق لتقرير صادر عنها.

الترشيح يتم إلكترونيا

أكدت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية الترشيح وتوزيع الطلاب على الكليات المختلفة تمت بشكل إلكتروني، حسب الأعداد المقرر قبولها بكل كلية، ويمكن للطلاب خلال مرحلة تقليل الاغتراب الدخول و التسجيل للتحويل فور إتاحتها فورا.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الجامعات التكنولوجية والتي اشتملت على أماكن شاغرة للطلاب في هذه المرحلة، في إطار دورها الخدمي التعليمي والتربوي.

الجامعات التكنولوجية في مصر

- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- جامعة شمال القاهرة التكنولوجية.

- جامعة بني سويف التكنولوجية.

- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

- جامعة الدلتا التكنولوجية.

- جامعة برج العرب التكنولوجية.

- جامعة طيبة التكنولوجية.

- جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- جامعة سمنود التكنولوجية.

- جامعة قويسنا التكنولوجية.

- جامعة الأقصر التكنولوجية.