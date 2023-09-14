«القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل تحت عنوان «بناء القدرات»

نفذ المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مركز بصيرة، ورشة عمل تحت عنوان «بناء القدرات لدعم توفير البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي».

يأتي ذلك في إطار مشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر»، والذي يُنفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثلي من وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 7 سبتمبر 2023.

متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة

عرضت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة أهداف مرصد المرأة المصرية في متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة، وإصداراته وكذلك الإصدارات المتاحة لدى المرصد من الجهات المختلفة بشكل عام، مشيرة إلى أن المرصد يوفر أوراق سياسات باللغتين العربية والإنجليزية.

حساب المؤشرات طبقًا للوزارات المختلفة

أوضحت الدكتورة سيتي الديب باحث أقتصادي أول بالمرصد أسلوب حساب المؤشرات طبقاً للوزارات المختلفة وطبيعة عملها.

وتضمنت الورش مجموعات عمل لمناقشة احتياجات الوزارات من البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي والتي تراعي مبدأ المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مجموعات عمل تناولت البيانات الإدارية والفنية المتاحة بالوزارات والتي يمكن تصنيفها حسب احتياجات المرأة والرجل ومدى أهميتها وكيفية الاستفادة من هذه البيانات.