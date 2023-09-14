«القومي للمرأة» يوقع بروتوكول تعاون مع شركة استشارات لتدريب النساء

وقع المجلس القومي للمرأة بروتوكولي تعاون مع شركة «إنجيج كونسلتينج» للاستشارات وذراعها التدريبي «ترين» بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وكريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إلى جانب ممثلين عن الطرفين.

تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالمرأة

ويهدف البروتوكولان إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالمرأة ومجال الخدمات التدريبية لتمكين المرأة اقتصاديا، بالإضافة إلى المجالات المتعلقة بالمرأة وخدمات الاستشارات الحكومية.

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدة أن البرامج التدريبة والخدمات الاستشارية المقدمة تدعم جهود المجلس في تأهيل المرأة و تعزيز قدرتها ورفع كفاءتها فضلا عن القدرة على تنفيذ مشروعها الخاص، إلى جانب العديد من أوجه التعاون الأخرى التي يتضمنها البروتوكول، متمنية أن يستمر هذا التعاون والشراكة من أجل تمكين المرأة المصرية.

تنمية دور المرأة المصرية

أعرب كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن سعادته البالغة لتوقيع بروتوكولي التعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يتيح للمجموعة بناء شراكة استراتيجية مع احد أبرز المجالس المتخصصة في مصر والمعنية بدعم ومساندة المرأة المصرية.

وتعهد رئيس مجلس الإدارة بتوفير كل الدعم والقدرات المتاحة لدعم جهود المجلس في تحقيق أهدافه فيما يتعلق بالمرأة المصرية وتنمية دورها في كل المجالات، وبالأخص في قطاع الأعمال والاستثمار وتوفير عدد من الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية المتخصصة في السياسات العامة والتشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار.