كيف تحصل على عائد أكثر من 2800 جنيه شهريًا خلال عام؟.. السر في الشهادة

يوفر البنك المصري الخليجي، شهادة ثروة بلس ذات العائد المرتفع والتي تعد الأعلى في البنوك المصرية، وتتميز بدورية صرف العائد شهريًا، ومدة 3 سنوات، وعائد ثابت في السنة الأولى ومتغير في الثانية والثالثة حسب سعر الإيداع المعلن من المركزي المصري لمدة ليلة واحدة.

ويمكن لصاحب المبلغ 150 ألف جنيه الحصول على عائد في العام الأول على نحو 2875 شهريًا أي المجموع في السنة الأولى 34 ألف و500 جنيه، وبعد ذلك يتغير العائد حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي.

معلومات عن شهادة ثروة بلس

واحتساب العائد على شهادة ثروة بلس تكون من اليوم التالي للشراء، والشهادة متاحة للأفراد الطبيعين فقط.

قرض بضمان الشهادة

ويوفر البنك المصري الخليجي إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها، والحصول على بطاقات ائتمان.

وبالنسبة لاسترداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر، إذ أن يتم الخصم بحسب تعليمات البنك المصري، وعن المستندات المطلوبة لشراء الشهادة أوراق فتح الحساب وطلب إصدارها.