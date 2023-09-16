المستندات المطلوبة لصرف أجهزة تعويضية في القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة أن طلب صرف أجهزة تعويضية يكون من خلال مديرية التضامن وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير إجراءات حصول المواطن على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومنها خدمة طلب تأهيل معاق أو صرف أجهزة تعويضية على أن تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بالنموذج الصادر في سبتمبر 2006.

مستندات صرف أجهزة تعويضية

- 2 صورة شخصية

- سركي المعاش أو المساعدة بالنسبة لحالات الضمان الاجتماعي ومعاش السادات

- مستند رسمي بقيمة دخل كل فرد من مجموع أفراد الأسرة العاملين المقيمين في معيشة واحدة أو إقرار بقيمة الدخل في حالة العملالحر أو العمل الارزقي أو اقرار بعدم وجود دخل

- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية بعد الاطلاع على الأصل

طلب منح شهادات التأهيل الاجتماعي للحاصلين على مؤهل

- صورة الرقم الرقمي

- صورة شهادة المؤهل الدراسي

- 6 صور فوتوغرافية

- خطاب ترشيح من جهة عمل لوظيفة معينة ومناسبة لنوع الإعاقة أو شهادة قياس مهارة أوشهادة خبرة أو شهادة اجتياز تدريب على مهنة معينة بالنسبة للحالات غير الحاصلة على مؤهل

توقيتات تقديم الخدمة

- الأجهزة التعويضية التي تحتاج إلى تصنيع تسلم خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

- الأجهزة التي لا تحتاج إلى تصنيع تسلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

- الحالات التي لا تحتاج إلى تدريب تسلم الشهادة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

- الحالات التي تتطلب تدريب تسلم الشهادة خلال شهر من تاريخ اجتياز التدريب.

- تصرف الأجهزة التعويضية مجانا لأفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات طبقا لأحكام القانون 30 لسنة 1977 بشأن قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته وفيما عدا تلك الحالات يتحمل المواطن نسبة من ثمن الأجهزة التعويضية تختلف باختلاف قية الدخل ونوع الجهاز المطلوب.