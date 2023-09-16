وزير الاتصالات يبحث مع 4 شركات عالمية زيادة استثماراتها في مصر 

عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعات ثنائية مع مسئولى عدد من الشركات العاملة فى صناعة الإلكترونيات؛ خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى، روان تشن المدير التنفيذي للعمليات لشركة "كوالكوم " Qualcomm، ودانييل كولاى المدير التنفيذى للتكنولوجيا ونائب الرئيس الأول للتكنولوجيا وتطوير المنتجات لشركة "سيليكون لاب"Silicon Labs ، و تشارلى قواس رئيس شركة "برودكوم" Broadcom، و ماهر متا رئيس شركة "انفنيون تكنولوجيز"infineon Technologies.

تنمية صناعة التعهيد

وشهد اللقاء تسليط الضوء على خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة التعهيد، واجتذاب الشركات العالمية الرائدة لإنشاء مراكز لها فى مصر خاصة فى مجال تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

ودعا الدكتور عمرو طلعت الشركات لزيارة مصر لمزيد من المباحثات حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والاطلاع عن قرب على أنشطة مركز التصميم الإلكترونى بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا للتعرف على أنشطة التدريب وريادة الأعمال بمراكز ابداع مصر الرقمية، والكفاءات المصرية الشابة ومشاركتهم الرؤى العالمية فى المجالات ذات الصلة.

طلعت يلتقى رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا موسعا مع نخبة من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة من المتخصصين والخبراء فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات؛ تم خلاله تسليط الضوء على أبرز مشروعات مصر الرقمية، وفرص الاستثمار المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث دار نقاش مفتوح حول تطورات القطاع، وجهود الدولة المبذولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوطين صناعة الإلكترونيات، والسياسات المتعلقة بتحفيز الاستثمارات فى هذه المجالات. بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم الشباب المصرى من المبتكرين والمبدعين وأيضا الشركات الناشئة.

طلعت يلتقى رئيس شركة "ديل" DELL

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع تيبور فابرى استاذلو نائب رئيس شركة "ديل" DELL للهندسيات وعدد من قيادات الشركة لبحث فرص التوسع فى حجم أعمال مركز الشركة للبحث والتطوير بمصر لتصدير خدمات الشركة انطلاقا من مصر لعملائها حول العالم. كما تم مناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك التعاون فى مجال بناء القدرات بتخصصات الاتصالات خاصة فى مجال ORan .وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت خلال اللقاء الحوافز الاستثمارية المقدمة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية.من جانبهم أبدى مسئولو الشركة استعداد الشركة للاستفادة من هذه الحوافز. كما أثنوا على المهارات المصرية وتوافر قاعدة من الكفاءات الشابة المدربة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قيادات الشركة العالمية المتخصصة فى معدات وخدمات الشبكات

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع السيدة فران كاتسوداس نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الأفراد والسياسة بشركة "سيسكو" Cisco وعدد من قيادات الشركة العالمية المتخصصة فى معدات وخدمات الشبكات والاتصالات سبل تعزيز استثمارات الشركة فى مصر.

توسع الشركة فى مصر فى نشاط تصميم الدوائر الإلكترونية

وشهد اللقاء استعراض مشروعات الشركة بمصر وخططها المستقبلية، وأبدى قيادات الشركة اهتمامهم بتعزيز التعاون المشترك؛ كما تم عرض توسع الشركة فى مصر فى نشاط تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة، والاستفادة من الكوادر المصرية المتميزة فى هذا المجال، كما تم الإشارة إلى خطط الشركة لافتتاح مركز لخبرات العملاء بمصر، وكذلك مشروعات التعاون مع معاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات الرقمية لإعداد الكفاءات المتخصصة وتأهيل الشباب لفرص العمل فى التخصصات التكنولوجية خاصة المتعلقة بالأمن السيبرانى.

تصميم وتطوير اشباه الموصلات لحلول الذكاء الاصطناعى

كذلك التقى الدكتورعمرو طلعت، دافيد بانيت مدير العمليات بشركة "تنستورنت" Tenstorrent وهى شركة رائدة فى مجال تصميم وتطوير اشباه الموصلات لحلول الذكاء الاصطناعى، وتطوير المعالجات الحسابية المدعمة بالذكاء الاصطناعي؛ وشهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر؛ واستعراض آليات تحفيز الشركة لإنشاء مركز للبحث والتطوير فى مصر من خلال توفير كوادر شابة مدربة، وتوفير بيئة مواتية لتنمية الأعمال، وبنية تحتية قوية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حضر اللقاءات المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التننفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور يحيى إسماعيل مستشار الوزير لصناعة الإلكترونيات، والمهندس ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والأستاذة سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.