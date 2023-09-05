«البحوث الزراعية» ينظم يوما حقليا لحصاد الأرز بالدقهلية

نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، يوما حقليا لحصاد محصول الأرز بمحافظة الدقهلية، وحضر الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، ووكلاء المعهد، يوم الحصاد في مركز شربين بمحافظة الدقهلية ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في الأرز.

حضور 14 متدربا من عدة دول أفريقية

وقال «المعهد» في بيان له، إن عددا كبيرا من المزارعين والجهاز الإرشادي بالمحافظة وأساتذة الجامعات حضروا، بالإضافة إلى 14 متدربا من عدة دول أفريقية.

إشادة بالصنف المميز سخا 178

وأشاد الحضور بالصنف المميز سخا 178، وطريقة الزراعة بالتسطير بذرة جافة في أرض جافة الموفرة للمياه، وجرى تقدير المحصول أمام الجميع؛ إذ أعطت العينة التقديرية 4.4 طن للفدان.