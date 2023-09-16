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أشرف أبو الهول: «القومي لتنمية الصعيد» من أهم المشروعات في تاريخ مصر

كتب:

شريف سليمان
12:37 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول

الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن المشروع القومي لتنمية الصعيد واحد من أهم المشروعات في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الصعيد هو الجزء الأكبر في مصر، وآن الأوان لتنميته واستغلال قدراته البشرية والمادية والمشاركة في عمليات التنمية بعدما كان معطلا عن المشاركة فيها رغم إمكانياته الضخمة.

الصعيد كان مستقلا في فترة الاحتلال العثماني

وأضاف أبو الهول في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في فترات الاحتلال، كان الاحتلال يخشى الصعيد، فقد كان شبه مستقل في فترة الاحتلال العثماني، ولم تساعد الدولة المركزية لم تساعد الصعيد على أن يندمج، وآن الأوان كي يتولى المسؤولية في التنمية والتطوير».

الصعيد يملك الإمكانيات والقدرات البشرية والعقلية الهائلة

وتابع، بأن الصعيد يملك الإمكانيات والقدرات البشرية والعقلية الهائلة، وما يحدث هناك من تطوير يشبه المعجزة فيما يتعلق بالمرافق الحيوية والبنية التحتية على سبيل المثال، فقد كانت المحاور المرورية قليلة والكباري والانفاق قليلة أيضا، ولكن الآن جرى إضافة عدد كبير من الكباري والأنفاق المرورية والمحاور.

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