أستاذ إدارة: الدولة تستهدف تحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات للصعيد

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الصعيد يمثل 50% من سكان مصر، ويمثل 40% تقريبا من مساحة الدولة، ومن ثم يشكل أكبر تجمع سكاني موجود، وعندما نتحدث عن تنمية الصعيد لا بد أن نتحدث عن هدف استراتيجي أخذته الدولة من أجل زيادة الاستثمار.

تحسين جودة الحياة في الصعيد

وأضاف «الشوادفي»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة هذا القطاع الكبير والجزء الغالي من أرض مصر، وجذب استثمارات في هذا المكان، والتي لن تأتي إلا بتوفر البنية التحتية وتدريب وتنمية المواطن الصعيدي وتعليمه، ومن هنا تأتي مجالات الاستثمار.

التوسع العمراني

وأشار إلى أنه جرى دراسة أرض الصعيد بشكل تام، الذي تبين أن هناك تكدساً سكانياً، ومن ثم لابد من التوسع العمراني، ومن هنا إنشاء المدن الجديدة وجذب الاستثمارات، كما أن الصعيد كان يواجه مشكلة هجرة سكانه للقاهرة والإسكندرية للتعليم، ومن هنا جاء إنشاء 7 جامعات أساسية منها 5 خاص و2 حكومية.