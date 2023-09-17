أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات جامعة المنصورة علمي، بعد أن جرى التقديم بها من بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات جامعة المنصورة علمي

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات جامعة المنصورة علمي، من خلال رابط تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية الخاص بوزارة التعليم العالي من هنا.

وحددت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات جامعة المنصورة علمي وجاءت كالآتي:

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 205 درجات

- كلية التربية النوعية المنصورة 205 درجات

- كلية تربية رياضية بنين المنصورة 205 درجات

- كلية تربية رياضية بنات المنصورة 205 درجات

- العالي خدمة اجتماعية المنصورة 208 درجات

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205.0 درجة

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 205.0 درجات