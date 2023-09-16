مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة عزبة حمد بالمحلة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمدينة المحلة الكبرى، من انتشال جثة أحد الأطفال في العقد الثاني من عمره، لقى مصرعه غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة عزبة حمد بجوار كوبري الرباط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طفل غرقا

تلقت غرفة عمليات الإسعاف إخطارا بوجود إحدى الجثث بإحدى الترع المارة بنطاق مدينة المحلة الكبرى بنطاق عزبة حمد، التابعة إلى قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وانتقلت الأجهزة الأمنية والإنقاذ النهري، وتم الدفع بسيارة اسعاف وانتشال الجثة بعد ساعات من تمشيط الترعة والبحث عن جثمان الغريق.

التحريات والمعاينة

وتبين من التحريات أن الجثة لأحد الأشخاص يدعى «محمد. ح»، 16 عاما، طالب، مقيم بمدينة المحلة الكبرى، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثر إسفكسيا الغرق، حيث جرفه التيار المائي داخل الترعة أثناء الاستحمام نظرا لعدم إجادته السباحة، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.