«القومية للأنفاق» تبدأ أعمال سحب الدخان بمحطة مترو الدائري والسودان 

تبدأ الهيئة القومية للأنفاق إجراء اختبارات مكافحة الحريق، وإنذار الحريق وسحب الدخان بمحطة الطريق الدائري كنموذج للمحطات العلوية بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، ومحطة السودان كنموذج للمحطات النفقية بنفس المرحلة في تمام الساعة العاشرة صباحا.

تفاصيل محطة مترو السودان

تقع محطة مترو السودان بين المدرسة الصناعية الثانوية، ومدرسة الشهيد جواد حسني الرسمية للغات بشارع السودان بمنطقة إمبابة، وتعد أولى محطات الجزء الثاني «3B» بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي تتوسط أيضاً محكمة شمال الجيزة ومدينة الطالبات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

منذ حوالي 5 سنوات، بدأت الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ محطة مترو السودان، حيث أكد المهندس خالد أحمد، مدير المحطة، أن المحطة تتكون من 3 مداخل من منسوب شارع السودان، عبارة عن 3 سلالام خرسانية و3 سلالام كهربائية حتى بلاطة التذاكر.

عوازل للضوضاء بمادة من الفايبر

وأضاف لـ«الوطن»، أن السلالام الكهربائية بالمحطة موزعة بشكل خدمي لجمهور الركاب، فمن منسوب الشارع حتى منسوب التذاكر تم تصميم سلم كهربائي ومن منسوب التذاكر حتى منسوب الرصيف تم تصميم 2 سلم كهربائي.

صُمم سقف المحطة من عوازل للضوضاء بمادة من الفايبر، بجانب عدد من مواسير الممتدة من خزان الحريق للتعامل مباشرة مع أي حريق يمكن وقوعه بالمحطة، فضلاً عن كاميرات مراقبة في كل مكان.

هنا حرصت الهيئة القومية للأنفاق، على تنفيذ محطة مترو السودان، وفق المواصفات والمعايير العالمية، فالمحطة بالكامل مكيفة وتوفر خدمات بأعلى مستوى من الجودة، بداية من منوسب الشارع الذي يشتمل على مداخل المحطة التي تم تشطيبها بخامات ذات جودة عالية، ثم منسوب التذاكر، ثم منسوب الغرف الفنية المزود بجميع أطقم التشغيل والمراقبة والتحكم، ثم منسوب الرصيف والذي يحمل لافتة «السودان».