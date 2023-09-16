سؤال برلماني حول استعدادات الحكومة و«التعليم» للعام الدراسي الجديد

وجه النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول استعدادات الحكومة ووزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في نهاية شهر سبتمبر الجاري؛ لمواجهة مافيا زيادة أسعار الكتب الدراسية والأدوات الدراسية، مع حلول العام الدراسي الجديد.

اقتراب العام الدراسي الجديد

وقال عبدالحميد في سؤاله، إنّ الأهالي تشتكي من زيادة أسعار الكتب الدراسية والأدوات المدرسية في الأسواق، كلما اقترب العام الدراسي، وغلاء الأسعار وصل إلى أسعار السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الدراسة والألبان ومنتجاتها، وتساءل حول استعدادات الحكومة والوزراة للتصدي لما تقوم به مافيا زيادة أسعار الكتب الدراسية.

وأضاف أنّ مافيا زيادة أسعار الكتب وجشع التجار تجاوز الحدود في رفع الأسعار، ويجب التصدي لهم مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ويجب أن تتعاون كافة الجهات الحكومية المختلة والوزارات في التصدي لهذه المافيا، منوهًا بالجهود التي تبذلها الدولة من المعارض المختلفة التي تقوم بها على مستوى محافظات الجمهورية، والأسعار المخفضة في هذه المعارض حتى تخفف العبء عن الأسر مع بداية العام الدراسي.

معارض أهلا مدرستي

وطالب عبدالحميد بسرعة تفعيل معارض أهلا مدرستي على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية؛ لتوفير الأدوات الدراسية بأسعار مناسبة وفي متناول أولياء الأمور، وجاء ذلك في إطار تخفيف العبء عن الأسر.