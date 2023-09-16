تكليف وكلاء جدد في 6 كليات بجامعة سوهاج بينها «الآداب والحقوق»

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قرارات بتكليف وكلاء جدد في 6 كليات بالجامعة، وهي الآداب، الطب البيطري، الصيدلة، الحقوق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، وذلك حرصا على انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وكلاء كليات جدد في جامعة سوهاج

وأوضح «النعماني»، أنه في كلية الآداب تم تكليف الدكتور محمود السيد مراد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الباسط أحمد وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه ذكي وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام.

وفي كلية الزراعة تم صدور قرار بتكليف الدكتور زينهم شيخون وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني أحمد فؤاد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام.

وكلاء كلية صيدلة سوهاج

وفي كلية الصيدلة تم تكليف الدكتور ممدوح فوزي قائماً بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجانب عمله، وتكليف الدكتور محمد جمال الدين قائماً بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة عام.

وبالنسبة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تم تجديد تكليف الدكتور أحمد محمد عبد الحكيم وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتكليف الدكتور حمدي السيد حسن قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام.

وكيل كلية الطب البيطري

وفي كلية الطب البيطري تم تجديد تكليف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتجديد تكليف الدكتورة إيمان مختار وكيلاً للدراسات العليا والبحوث، وتكليف الدكتور أحمد محمد السيد قائماً بعمل مدير المستشفى البيطري، وذلك لمدة عام.

وكيل كلية الحقوق

وبالنسبة لكلية الحقوق، تم تكليف الدكتور صبري جلبي أحمد مشرفاً على وكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة عام، أو لحين صدور قرار بتعيين عميد للكلية أيهما أقرب.