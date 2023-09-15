حالة الطقس الأيام القادمة.. أجواء مستقرة والعظمى بالقاهرة 33

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس الأيام القادمة، إذ من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع بالنسبة لحالة الطقس الأيام القادمة أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس الأيام القادمة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 16-9-2023

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة الأحد 17-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 18-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 الصغرى 29 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.