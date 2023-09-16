حالة الطقس الآن.. اسقرار في الأحوال الجوية والعظمى على القاهرة 33

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن، صباح اليوم السبت 16-9-2023، متوقعة أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 33 درجة مئوية، مضيفة أنّه تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

استقرار الأحوال الجوية

وتسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، حيث تنخفض قيم درجات الحرارة في ساعات الليل وستكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء في ظل نشاط نسبي للرياح تتراوح سرعاته ما بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة في بعض المحافظات.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت على النحو التالي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح31 25

رأس سدر 35 26

نخل 31 19

كاترين 29 15

الطور 33 27

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين 30 24

مطروح 29 22

السلوم 29 21

سيوة 31 20

رأس غارب 36 27

الغردقة 35 27

سفاجا 36 28

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 33 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 39 26

الأقصر 38 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 37 28