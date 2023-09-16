إيرادات فيلم «The Nun 2» تقارب الـ100 مليون دولار في أسبوعه الثاني

نجح فيلم الرعب «The Nun 2» في تصدر شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي بدور العرض السينمائي، محققا إيرادات تجاوزت الـ 97.3 مليون دولار من بينهم 41.8 مليون دولار في السينمات المحلية و55.5 مليون دولار في السوق الخارجي، وذلك وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

بلغت ميزانية فيلم «The Nun 2» ما يقرب من 38.5 مليون دولار، وحصل الفيلم على ردود أفعال متباينة من النقاد وحصل على نسبة 50% على موقع «Rotten Tomatoes»، الذي قال إن الفيلم «أكثر رعبًا من الجزء الأول، ويمثل إضافة مسلية إلى سلسلة Conjuring على الرغم من عدم كونه ليس الجزء الأكثر رعبا في السلسلة».

تفاصيل فيلم «The Nun 2»

فيلم «The Nun 2» هو الجزء الثاني من فيلم «The Nun» إنتاج 2018، والفيلم التاسع في سلسة أفلام الرعب «The Conjuring»، ومن بطولة سا فارميجا، وجوناس بلوكيه، وبوني آرونز، ستورم ريد وآنا بوبلويل، من إخراج مايكل تشافيز.

وتتابع أحداث الجزء الجديد من سلسلة «The Nun» مواجهات جديدة الراهبة «إيرين» أما الثوى الشيطانية التي تسمى بـ «فالاك»