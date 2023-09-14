«The Nun 2» يحافظ على صدارة شباك التذاكر.. و«Barbie» يتراجع

يحافظ فيلم «The Nun 2» على تواجده في صدارة شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجح الفيلم في تحقيق إيرادات وصلت لـ 2.3 مليون دولار، لترتفع الإيرادات المحلية لـ 34.9 مليون دولار، بينما وصل إجمالي ما حققه الفيلم على مستوى العالم لـ 90.4 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي المركز الثاني جاء فيلم «The Equalizer 3» الذي حقق مليون دولار، ليحقق إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 108 ملايين دولار على مستوى العالم، وتراجع من المركز الثاني إلى المركز الثالث فيلم «My Big Fat Greek Wedding 3» محققا إيرادات بلغت 769 ألف دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات لـ 13.4 مليون دولار خلال 4 أيام في دور العرض السينمائي.

«Barbie» و«Oppenheimer» يعودان إلى مركزهما في شباك التذاكر الأمريكي

وفي المركز الرابع فيلم «Barbie» بإيرادات يومية بلغت 445 ألف دولار، بعد تراجعه سابقا إلى المركز الخامس، بالرغم من كونه الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023 إلا أنه بدأ في التراجع في شباك التذاكر اليومي، يليه في المركز الخامس فيلم «Oppenheimer» الذي عاد إليه بعد تراجعه إلى المركز الثامن مؤخرا، بينما يأتي في المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023.