خبير اقتصادي: الدولة تسعى لتوطين الصناعة والزراعة المحلية

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تستهدف الفترة الحالية في المقام الأول الاهتمام بزراعة القطن، خاصة قصير التيلة من أجل إنتاج الخيوط التي تستخدم في صناعة المنسوجات، ما يعطي فرصة للتصدير خارج مصر بعد إتمام عملية الاكتفاء الذاتي الخاص بالمنتج داخليا.

التكامل الاقتصادي بين الصناعات المختلفة

وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تعتمد من قبل في صناعة النسيج خاصة الألياف الصناعية والخيوط النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة بشكل كامل على الاستيراد من دول عديدة مثل الصين وتركيا، ولكن الدولة أصبحت تنتهك الفترة الحالية سياسة مختلفة في تلك الملف تركز على التكامل الاقتصادي بين الصناعات المختلفة وذلك من أجل تحقيق عائد اقتصادي للدولة.

وتابع بأن أحد أسباب تحقيق عائد اقتصادي للدولة العمل على توطين للزراعة والصناعة المحلية والربط بينهما أيضا توفير منتج زراعي يقوم عليه عمليات تصنيعية، ما يؤدي إلى تشغيل المصانع ورفع الطاقات الإنتاجية، خاصة أن صناعة النسيج يعمل بها 25% من العاملين وذلك بحجم القطاع الصناعي، وبالتالي تعتبر صناعة جاذبة للأيدي العاملة وتساهم في تخفيض مؤشرات البطالة في مصر.

أهمية توطين الصناعة المحلية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تسعي حاليا لتوطين الصناعة المحلية بشكل كبير خاصة لتوافر البنية التحتية الخاصة بها وذلك في وجود مدينة المحلة الكبري القائمة على صناعة الغزل والنسيج كما تسعى الدولة حاليا للتوسع في صناعة الغزل والنسيج والدمج بين الصناعة والزراعة لاستخراج منتج نهائي، ما يعود بالنفع على الاقتصادي المصري من خلال ارتفاع معدلات التشغيل وجذب استثمارات أجنبية مباشرة للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال دعم الصادرات وزيادة حاصلتها.