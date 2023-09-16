«مراقبة الأغذية» توصي بغلق 66 منشأة تعمل دون ترخيص بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بشن حملات تفتيشية على 403 منشآت، وتبين أن 66 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وتمكنت الحملات من تحرير عدد 220 محضرا.

حملات مرورية على المنشآت الطبية

وأشار «مكين»، في بيان، أن الحملات المرورية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وجرى سحب 132عينة للفحص بالمعامل المركزية، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام 1658 كيلو من أغذية متنوعة و307 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.