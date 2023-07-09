مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 643 منشأة

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات غذائية بالمحافظة، من خلال إدارة مراقبة الأغذية إذ قامت بالمرور على 643 منشأة خلال الأسبوع الماضي.

شن حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأكد «مكين» في بيان، أن الحملات جاءت بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

المرور على 643 منشأة غذائية بالدقهلية

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 643 محضرًا وسحب 23 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 5361 كيلو من أغذية متنوعة و1322 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.