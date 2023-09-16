انخفاض أسعار الذهب بالأسواق السبت.. الجرام يتراجع 10 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

انخفاض الذهب 10 جنيهات

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات لتداول الذهب والمجوهرات، إن الأسعار تراجعت بنحو 10 جنيهات في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنةً بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2180 جنيهًا، كما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية مستوى 1924 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2492 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1869 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1454 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17440 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التقلبات السعرية بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، وانخفض إلى مستوى 2185 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالأسواق العالمية، بنحو 15 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1909 دولارات، وارتفعت لمستوى 1930 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1924 دولارًا.