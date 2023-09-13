كم ربح المصريون من الذهب خلال عام؟.. مكاسب تتخطى الـ100%

دائما ما يبحث الأشخاص عن أفضل طريقة ووسيلة لاستثمار الأموال والمدخرات، ويعتبر الذهب من أكثر وأشهر طرق الادخار انتشارا في العالم كله، إذ يعتبر الوسيلة الأكثر أمانا لحفظ قيمة المال.

وفقا لتطور أسعار الذهب خلال 2023، أجرت «الوطن» مقارنة لرصد تحرك الذهب خلال عام كامل منذ شهر سبتمبر 2022 وسبتمبر الحالي 2023، لبيان حجم الأرباح التي حققها مالكي الذهب خلال عام، وفق موقع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

173 دولار زيادة في قيمة الأوقية

وتشهد أسعار الذهب في الوقت الحالي انخفاضا ملحوظا بعدما ارتفعت بشكل كبير جدا خلال أغسطس، حيث قدر سعر أوقية الذهب 1739 دولارا خلال سبتمبر 2022، بينما تسجل الآن 1912 دولارا للأوقية اليوم.

وبلغ متوسط سعر البيع للجرام عيار 21 في سبتمبر الماضي 2022 بـ1123جنيها للجرام بدون إضافة المصنعية، بينما سجل سعر الجرام اليوم في السوق 2195 جنيها لعيار 21، بزيادة قدرها 1072 جنيها بنسبة تقدر بأكثر من 100%.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في سبتمبر 2022 والذي يستخدم في صناعة السبائك 1283 جنيها للجرام، بينما يسجل اليوم في الصاغة 2509 جنيها، بمكسب 1226 جنيها في الجرام الواحد.

أرباح مستمرة وسهل البيع والشراء

ويعد الاستثمار في الذهب أفضل من غيره، حيث إن الذهب يسهل بيعه وشراءه في أي وقت، وبإمكانك شراء الذهب الآن وبيعه بعدها مباشرة، لكن لا تستطيع شراء الشهادة البنكية واسترداد أموالها قبل 6 أشهر، كما أن الذهب أفضل وسيلة للتحوط وحفظ قيمة العملة، بينما أموال الشهادات البنكية قد تتراجع أمام الدولار.

ويرى البعض أن عدم ثبات أسعار الذهب فرصة كبيرة لتحقيق الأرباح الخاطفة والسريعة، وبإمكانك شراء الجرام أول أيام الشهر بمبلغ وبيعه بضعف المبلغ عقب ذلك بأيام.