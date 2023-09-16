تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليومية

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا في السوق المصرية، لما يتميز به من العديد من المميزات، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16-9-2023 في محلات الصاغة حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم السبت 16-9-2023

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 16-9-2023 في مصر تراجع لجميع أعيرة الذهب، وسجل عيار 24 اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية 2497 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16-9-2023

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية انخفاضا بقيمة 3 جنيهات ليسجل 2185 جنيها بدلا من 2188 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 1873جنيها للشراء مقابل 1875 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1457جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2289 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية 17 ألفا و480 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.