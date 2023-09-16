انخفاض أسعار الذهب عالميا خلال أسبوع لضعف الطلب

انخفضت أسعار الذهب عالميًا خلال الأسبوع الماضي في ظل تحركات في نطاق ضيق يميل إلى الهبوط، على الرغم من التذبذب في السعر العالمي للذهب، حيث يستمر الترقب والحذر في السيطرة على تحركات الذهب المحلي.

افتتحت أسعار الذهب تداولات اليوم السبت عند المستوى 2185 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر شيوعًا، وذلك بعد ان أغلقت جلسة أمس عند المستوى 2188 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17480 جنيها.

انخفاض الذهب 12 جنيهًا

خلال الأسبوع الماضي انخفضت أسعار الذهب بمقدار 12 جنيها للجرام، إذ افتتح الأسبوع عند المستوى 2200 جنيه للجرام وأغلق أمس الجمعة عند 2188 جنيها للجرام وقد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 2185 جنيها للجرام، وفق رصد جولد بيليون.

توقعات بتراجع أسعار الذهب لهذا الرقم

وساعد ضعف الطلب على الذهب الأسعار على التراجع وجاء التراجع تدريجي بسبب تفضيل اغلبية المشاركين في الأسواق الانتظار والترقب للأحداث القادمة، وبالتالي كانت تحركات الهبوط في سعر الذهب هادئة.

من جهة أخرى يسيطر على الأسواق المحلية حاليا مخاوف متعلقة بمستقبل سعر صرف الجنيه في ظل عدم وضوع سياسة البنك المركزي المصري تجاه العملة، والضغوط الخارجية المستمرة في المطالبة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

ومن المتوقع المزيد من التراجع التدريجي لتصل إلى 2150-2155 جنيها للجرام عيار 21، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي وعدم اليقين في الأسواق.