رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انخفاض أسعار الذهب عالميا خلال أسبوع لضعف الطلب

كتب:

مارينا رؤوف
01:40 م | السبت 16 سبتمبر 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب عالميًا خلال الأسبوع الماضي في ظل تحركات في نطاق ضيق يميل إلى الهبوط، على الرغم من التذبذب في السعر العالمي للذهب، حيث يستمر الترقب والحذر في السيطرة على تحركات الذهب المحلي.

افتتحت أسعار الذهب تداولات اليوم السبت عند المستوى 2185 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر شيوعًا، وذلك بعد ان أغلقت جلسة أمس عند المستوى 2188 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17480 جنيها.

انخفاض الذهب 12 جنيهًا

خلال الأسبوع الماضي انخفضت أسعار الذهب بمقدار 12 جنيها للجرام، إذ افتتح الأسبوع عند المستوى 2200 جنيه للجرام وأغلق أمس الجمعة عند 2188 جنيها للجرام وقد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 2185 جنيها للجرام، وفق رصد جولد بيليون.

توقعات بتراجع أسعار الذهب لهذا الرقم

وساعد ضعف الطلب على الذهب الأسعار على التراجع وجاء التراجع تدريجي بسبب تفضيل اغلبية المشاركين في الأسواق الانتظار والترقب للأحداث القادمة، وبالتالي كانت تحركات الهبوط في سعر الذهب هادئة.

من جهة أخرى يسيطر على الأسواق المحلية حاليا مخاوف متعلقة بمستقبل سعر صرف الجنيه في ظل عدم وضوع سياسة البنك المركزي المصري تجاه العملة، والضغوط الخارجية المستمرة في المطالبة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

ومن المتوقع المزيد من التراجع التدريجي لتصل إلى 2150-2155 جنيها للجرام عيار 21، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي وعدم اليقين في الأسواق.

اقرأ المزيد:

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليومية

أسعار الذهب العالمية ترتفع بعد انخفاض الدولار أمام اليوان

أسعار الذهب في مصر اليوم.. تراجع جديد في عيار 21

سعر الذهب اليوم السبت 16-9-2023 في مصر مع بداية التعاملات

عاجل.. أسعار الذهب في الأسواق العربية

انخفاض أسعار الذهب في ختام التعاملات.. تعرف على جميع الأعيرة والجنيه
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.