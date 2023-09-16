مصرع طفل صدمته سيارة ملاكي في قرية أريمون بالبحيرة

لقي طفل مصرعه، قبل قليل، في حادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة ملاكي أمام قرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل بعدما صدمته سيارة ملاكي أمام قرية أريمون التابعة لدائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى «بدر محروس السيد بدر»، 13 سنة، وتم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.