طريقة الحصول على معاش استثنائي والشروط المطلوبة

في كثير من الأحيان، ومع زيادة الأعباء والمسؤوليات على المواطنين، يلجأ أصحاب المعاشات إلى البحث عن دخل شهري إضافي يساعده على تلبية احتياجات الأسرة من متطلبات الحياة، وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بشكل دائم، سواء كان ذلك بتوفير مصدر دخل شهري لهم أو بإحدى الطرق الأخرى، ومن أبرز تلك المساعدات التي تقدمها للمواطنين حصولهم على معاش استثنائي.

المعاش الاستثنائي من وزارة التضامن الاجتماعي

ويعد المعاش الاستثنائي أحد أهم الإعانات التي تقدمها وزارة التضامن لأصحاب المعاشات، حرصا منها على مساعدتهم لمواجهة أعباء الحياة، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على المعاش الاستثنائي والشروط المطلوبة لذلك، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الحصول على معاش استثنائي

- إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، يجب استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص، وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الإستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- يتم تحويل الراغب في الحصول على معاش استثنائي للهيئة العامة للتامين الصحي، للعرض على اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلي علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- يتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي.

- وبعد ذلك يتم العرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب، وفي حالة استيفاء جميع الشروط يتم الموافقة على الطلب حينها.