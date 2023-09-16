رئيس «حقوق إنسان النواب»: قرارات الرئيس السيسي استثنائية وعظيمة

ثمن طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أثناء كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، مؤكدا أنها قرارات استثنائية عظيمة، أدخلت السعادة والبهجة على قلوب ملايين المصريين، وأن الرئيس إلى جانبهم ومعهم، يشعر بما يشعرون ويسمع أصواتهم.

وجاءت قرارات اليوم، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، مؤكدًا حرص الرئيس على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القرارات تسعد ملايين المصريين.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريح خاص للمحررين البرلمانيين، أن قرارات الرئيس السيسي التاريخية والمفاجئة بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية.