كيف يمكن حساب حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة؟.. خبير اقتصادي يوضح

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والخاص.

طريقة حساب حد الإعفاء الضريبي

وأوضح أحمد الليثي، الخبير الاقتصادي، لـ«الوطن»، أنه فيما يخص حد الإعفاء الضريبي، فيتلخص معناه في وجود حد معين للراتب السنوي لدخل الأفراد، وتخطيه يعني دفع الضرائب، مشيراً إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه، يعني أن الشخص في حالة لم يتجاوز دخله 45 ألف جنيه سنوياً، فهو غير مُطالب بدفع أي ضرائب، والتي تفرض على المبلغ الزائد عن هذا الحد.

وأوضح أنه اذا كان دخل الشخص السنوي 100 ألف جنيه، يتم التجاوز عن أول 45 ألف جنيه من راتبه، من ثم يبدأ في دفع الضرائب فقط على 55 ألف جنيه المتبقية وليس على إجمالي الدخل السنوي.

القرار يخفف عن كاهل الأشخاص في دفع الضرائب

وتابع «الليثى» أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص، جاء بهدف تقليل العبء على المواطنين، إذ يخفف كثيراً عن كاهل الأشخاص في دفع الضرائب، ويأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.