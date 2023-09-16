«سياحة النواب»: قرارات الرئيس تاريخية وضربة قاصمة لكارهي الوطن 

ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي بشأن دعم المصريين، مؤكدة أنها ضربة قاصمة لكارهي الوطن والمتربصين به.

الدولة تنحاز دائما إلى المواطن

وأشارت نورا علي إلى أن الدولة المصرية تنحاز دائما لمواطنيها وحريصة على دعمهم بشتى الطرق، ولم تتركهم فريسة للغلاء وزيادة الأعباء، مشيرة إلى أن السيسي رئيس بحجم أحلام وطموحات المصريين.

تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من الرقابة

وشددت على ضرورة تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق والمواجهة الحاسمة لمحتكري السلع لكي يشعر المواطن بمزيد من الإيجابيات التي تدفعه لمزيد من العمل.

وتابعت: «كما تخلق هذه القرارات حالة من المناخ العام المليء بالتفاؤل المفعم بالأمل والتحدي لدى المصريين ليتوجوا جهدهم على مدار السنوات الماضية».