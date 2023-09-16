مواطنون يوجهون الشكر للرئيس السيسي بعد زيادة العلاوة: «دايما حاسس بينا»

ردود فعل إيجابية من المواطنين في محافظة المنوفية، حول قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي وجه بها الحكومة اليوم، والتي تتضمن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، وغيرها من القرارات التي تهم ملايين المواطنين.

موظف بالمعاش: ربنا يخلي الرئيس ويحفظه وكلنا معاه

ووجه أحمد شعبان بالمعاش من أبناء محافظة المنوفية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قرار بزيارة المعاشات، قائلا «ربنا يخليه لينا ويحفظه ويحميه ودائما حاسس بينا وكلنا دعم ليه في الفترة القادمة بإذن الله»، مشيراً إلى أن حديث الرئيس اليوم كان مكاشفة لكل ما يهم المواطنين «الرئيس بيتكلم من قلبه وصادق وربنا يحفظ مصر من حل سوء».

وقال أحمد الشيخ موظف من محافظة المنوفية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم دليل على متابعته الدقيقة وسماعه لمشاكل المواطنين، مؤكداً أن رفع الحد الأدنى أو زيادة علاوة غلاء المعيشة تساعد المواطنين في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على الشأن الداخلي.

سعد الدين: برنامج تكافل وكرامة يحمي المواطنين

وأشار محمد سعد الدين أحد أبناء محافظة المنوفية، إلى أهمية القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم والتي تخدم الملايين من الشعب المصري في المعاشات والموظفين وحياة كريمة، مؤكداً أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطنين وتهدف إلى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وكان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة اليوم، بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، ومن بينها أيضا قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.