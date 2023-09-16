«دفاع النواب»: قرارات الرئيس تؤكد أنه قائد عظيم يحمل هموم وطنه على عاتقه

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، خلال كلمته في الزيارة التي يقوم بها إلى بني سويف، اليوم؛ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، ومشروعات حياة كريمة، مؤكدًا أن استشعار الرئيس لمعاناة البسطاء، وإجراءاته الحاسمة للتخفيف عن المواطنين أكدت أننا أمام رئيس بدرجة إنسان، وقائد عظيم يحمل هموم وطنه على عاتقه ولا يرى إلا مصلحة الوطن والمواطن.

قرارات رئاسية للتخفيف عن المواطنين

وأضاف وكيل دفاع النواب في بيان، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس سيكون لها آثار كبيرة في التخفيف عن المواطن، في ظل موجات غلاء الأسعار والتضخم التي تضرب دول العالم، والتي استشعر الرئيس بها، وترجم ذلك بقرارات حمائية سيكون لها مردود فوري وإيجابي كبير على حياة المواطنين.

وأوضح إبراهيم المصري، أن الرئيس بين في كلماته الصادقة، أنه إنسان كبقية شعبه يستشعر آلامهم ومعاناتهم وصوت المصريين يصل مسامعه، وأن إرادة المصريين هي البطل الحقيقي، وأن وحدتنا هي ضمان بقائنا، وجميعها رسائل تؤكد أن الأمانة والإخلاص للوطن والشعب هي منهج ودستور الرئيس في علاقته مع أبناء وطنه.

التوحد خلف القيادة السياسية الوطنية

ودعا وكيل دفاع النواب جميع المصريين إلى التوحد خلف القيادة السياسية الوطنية الحكيمة؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والتي أكد عليها الرئيس في كلمته، لنعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالي «5» ملايين أسرة.

بالإضافة، خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، بإجمالي «11» مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.