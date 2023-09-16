تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الانخفاض بالأسواق اليوم

سجلت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة في بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، في مختلف الأسواق ومحلات الصاغة بمصر، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً، بمقدار 8 جنيهات، ليستقر عند مستوى 2180 جنيهاً، بدون مصنعية، في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة بمصر، خلال بداية التعاملات المسائية، ترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار المعدن الأصفر، بعدما سجلا انخفاضاً بأكثر من 64 جنيهاً، ذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، اليوم السبت، إذ سجل نحو 2491 جنيهاً، بانخفاض وصل إلى 10 جنيهات في الجرام، فيما شهد سعر جرام الذهب عيار 22 انخفاضاً، بعد أن سجل 2284 جنيهاً للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، منخفضا بقيمة 8 جنيهات، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبينما يزداد الإقبال على شراء الذهب عيار 21، فقد استقر سعره، في ختام تعاملات اليوم السبت، عند مستوى 2180 جنيهاً للشراء، بمحلات الصاغة، بدون إضافة المصنعية أو ضريبة القيمة المضافة.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة بمصر اليوم، بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 1869 جنيهاً، فيما سجل عيار 14 نحو 1453 جنيهاً، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب تراجعاً بمحلات الصاغة، اليوم السبت، بأكثر من 64 جنيهاً، ليستقر عند مستوى 17440 جنيهاً، بعدما كان سعره 17504 جنيهات للشراء في بداية التعاملات الصباحية.