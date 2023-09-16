سعر الذهب اليوم السبت 16-9-2023 في مصر مع بداية التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم السبت 16-9-2023 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2188 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم السبت 16-9-2023 في مصر في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصتغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2501 جنيه، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2292 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 2188 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 1875 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 1459 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لاخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 16-9-2023، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17504 جنيهات للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1925 دولار.