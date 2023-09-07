منة شلبي وأحمد داود يستعدان لـ«قاعة الأوركيد»

يستعد الفنان أحمد داود، لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان قاعة الأوركيد، بطولة منة شلبي، إنتاج شركة سي سينما، وهو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن.

يأتي فيلم قاعة الأوركيد، بعد تصدر فيلم أحمد داود يوم 13، شباك تذاكر السينما طوال فترة عرضه في السينمات، وحصد إيرادات نحو 35 مليون جنيه.

برنامج الكونتينر على on tv

وينتظر أحمد داود، عرض الموسم الثاني من برنامج الكونتينر على قناة ONTV، ويعد أولى تجاربه في تقديم البرامج، إضافة لتعاقده مؤخرًا على بطولة مسلسل «زينهم» إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالملك، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.

أعمال أحمد داود

شارك أحمد داود، في عدد من الأفلام منها، «ولاد رزق» بجزأيه الأول والثاني، و«هيبتا.. المحاضرة الأخيرة»، وحصدا نجاحًا على المستوى الجماهيري والنقدي، ثم عاد ليتصدر البطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D، وتجاوزت إيراداته 24 مليون جنيه، كما حقق فيلم يوم 13 إيرادات تجاوزت 35 مليون جنيه.