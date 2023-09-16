برلماني: اهتمام كبير من الرئيس السيسي بتنمية المحافظات

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب وأحد أبناء محافظة بني سويف، إنَّ اهتمام الرئيس السيسي بتنمية المحافظات، ومن بينها محافظته، ليس بجديد وتعد هذه الزيارة الثالثة للرئيس لبني سويف، موضحاً أنَّ الزيارات السابقة تضمنت افتتاحات مشروعات تنموية أثرت بالإيجاب على أبناء المحافظة بتوفير فرص العمل وتقليل الاغتراب.

خليل: تزويد قرى بني سويف بالمرافق والخدمات ورفع كفاءة البيوت

وأضاف «خليل» خلال حواره مع مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مباردة حياة كريمة بدأت مرحلتها الأولى في مركزين من مراكز محافظة بني سويف، وهما «ببا» و«ناصر»، مؤكداً توفيرها العديد من المرافق والخدمات للأهالي بجانب رفع كفاءة بعض المنازل والبيوت.

تنمية قرى ومراكز بني سويف ومباردة حياة كريمة

وتابع عضو مجلس النواب، أن مراكز بني سويف التي اهتمت بها «حياة كريمة»، تعد من المراكز الأكثر فقراً بالنسبة إلى المحافظة، وذلك قبل أن تمتد إليها يد التنمية التي طالت جميع القرى، خاصةً المهمشة والمجهولة منها، مؤكداً أنَّ العهد الحالي للرئيس السيسي صنع فارقاً واهتماماً واسعاً بالريف وقرى الصعيد.