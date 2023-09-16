حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمشروع بشاير الخير في الإسكندرية

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية لـ« الوطن» إنه يجري شن حملات موسعة لإزالة الإشغالات بمشروع بشاير الخير وطريق القباري السريع ومحور المحمودية، لإزالة الإشغالات والتعديات.

إزالة 60 حالة إشغال

وأشارت سحر شعبان،إلى أنه تم عمل حملة أسفرت عن إزالة ورفع 60 حالة إشغال متنوع، تنفيذاً لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفرض الانضباط، وتكثيف حملات ازالة الإشغالات، شملت مناطق بشاير الخير 3 و 5 وطريق القباري السريع وأمام الموقف الجديد ومحور المحمودية.

إزالة كافة الإشغالات

وأشارت سحر شعبان، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات والفروشات والباعه الجائلين التي تشغل الرصيف والطريق العام، كما تم إزالة التعريشات والحواجز الأسمنتية، بحضور سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي، وشددت بأن الحملات متوالية ومستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزالة كافه الإشغالات والمخالفات.