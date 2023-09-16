وظائف بالقاهرة الكبرى.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وظائف شاغرة بشركات في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، برواتب مجزية، وحوافز شهرية.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم، وشروط التقديم، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة، عبر موقع «فيسبوك».

وظائف شاغرة بإحدى الشركات

- مدير عام مطعم

- مساعد مدير مطعم

- مشرف ورديات مطعم

متطلبات الوظائف

- مؤهل عالى

- جيد في اللغة الإنجليزية

- القدرة على العمل في ورديات الصباح أو المسائية

- الذكور والإناث

مزايا الوظائف

- راتب جيد

- حافز شهري

- مواعيد العمل: 9 ساعات.

- تأمين طبي واجتماعي

كيفية التقديم

على الراغب فى التقديم إرسال السيرة الذاتية المحدثة على ( cv@tawarwghayar.com ) وذكر المسمى الوظيفي في الموضوع

وظائف شاغرة بأحد الشركات

- مديرو أقسام

- مشرفو أقسام

- كاشير

- منسق ممرات

- موظف استعلامات

- شيف جزار

- شيف أسماك

- شيف خباز

- شيف أجبان

- باريستا

- بائع بقسم الخضار والفاكهة

- بائع بقسم الملابس

- بائع بقسم الأدوات المنزلية

- موظف أمن

- فني صيانة تبريد وتكييف

مكان العمل: بنها

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل متوسط على الأقل

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة

- ذكور وإناث

- موقف واضح للتجنيد للذكور

مميزات الوظيفة:

- رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة

- أرباح سنوية

- تأمين طبي (عائلي)

- تأمين إجتماعي

كيفية التقديم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغب للتقديم للوظيفة ملء الاستمارة من هنــــــــا