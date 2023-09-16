أمين «حماة الوطن» بالشرقية: الرئيس يضع المواطن نصب عينيه والقرارات الجديدة خير دليل

علق الدكتور أشرف سعد سليمان أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، على القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، والتي تتعلق بزيادة العلاوة الاستثنائية، ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع الإعفاء الضريبي، ورفع معاش تكافل وكرامة وغيرها.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الأزمات العالمية

وقال أمين حزب حماة الوطن، إن القرارات من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية، التي تواجه العالم أجمع والتي تثبت بما لايدع مجالا للشك، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يضع المواطن المصري ومعاناته نصب عينه ويبذل الغالي والنفيس لحماية الفئات الأكثر تضررا من الأزمات والصراعات الدولية التي تجتاح العالم كله.

الرئيس يقف سدا منيعا لحماية الضعفاء

وتابع أشرف سعد، تؤكد تلك القرارات أن الرئيس السيسي يقف سدا منيعا يحول دون افتراس الضعفاء والمهمشين، لتبقى مصر بلد الأمن والأمان والسلام الاجتماعي.

وأضاف، نحن في حزب حماة الوطن نثمن بكل تقدير واعتزاز خطوات الرئيس في سبيل تحسين وضع المواطن المصري والتخفيف من معاناته، ورفع مستوى معيشته كما نفخر بمساندة الدولة المصرية وقياداتها.

تأييد الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة

وأشار أشرف سعد، إلى أن الحزب بادر بتجديد الثقة في الرئيس للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، دفعا لعجلة التنمية واستكمالا لمشروعات البناء وعبورا إلى الجمهورية الجديدة.