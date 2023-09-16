تفاصيل صرف 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق بمناسبة المولد النبوي

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، صرف منحة 750 جنيه للعاملين بالسكة الحديد والشركات التابعة، بمناسة المولد النبوي الشريف.

فكري: صرف منحة المولد يوم 25 مع مرتب شهر سبتمبر

أضاف عبد الفتاح فكري لـ«الوطن»، أنه من المقرر صرف منحة المولد النبوي مع مرتب شهر سبتمبر الجاري يوم 25 في الشهر، لنحو 65 ألف عامل بالسكة الحديد والشركات التابعة.

صرف 500 جنيه للعاملين المؤقتين بهيئة السكك الحديدية

أوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، أنه من المقرر صرف مبلغ 500 جنيه للعاملين المؤقتين بالهيئة بنظام 55 يوما، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يتم الصرف بالنسبة للعاملين الدائمين والمؤقتين، خصما على اعتمادات مجموعة 2 الأجور نوع 5 الحوافز والمكافأت.

وبالنسبة للعاملين بالشركات التابعة، يتم الصرف على موازنة كل شركة في حال سماح اعتماداتها بالصرف، على أن يتم استبعاد العاملين الذين تم توقيع جزاء عليهم خلال العام المالي أيا كان الجزاء، مع مراعاة قانونية الاستحقاق، وصحة إجراءات الصرف، وعلى أن تقع مسؤولية صحة الإجراءات والصرف على عاتق المختصين بالهيئات والشركات التابعة لها.