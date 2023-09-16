موعد تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2023 بين المحافظات

عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة وظهور الكلية التي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة بالشعبة العلمية والأدبية، أصبحت معرفة تفاصيل تقليل الاغتراب 2023 بين المحافظات المختلفة من أهم الموضوعات التى تشغل الطلاب وذويهم.

حيث يرغب كلا منهم بالالتحاق بكلية أو معهد أقرب إلى محل سكنه، ما يخفف عنه جهد السفر والاغتراب عن منزله وأسرته.

تقليل الاغتراب 2023 بين المحافظات

حيث يعمل تقليل الاغتراب 2023 بين المحافظات على اختيار الكلية أو المعهد الأقرب من محل سكن الطالب في حال كانت نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة الثالثة بكلية أو معهد بمحافظة بعيدة عن محل سكن الطالب.

موعد التقديم لتقليل الاغتراب

ويبدأ طلاب الثانوية العامة بالتقديم على تقليل الاغتراب 2023 بين المحافظات من غدا الأحد حتى الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري لطلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى والثانية بالتنسيق، ممن لم يستفيدوا بتقليل الاغتراب، وطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة سواء تقليل الإغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة وهي 10%وفقا لمكتب التنسيق، و للطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

رابط وشروط تقليل الإغتراب

ويجري التقديم على تقليل الاغتراب إلكترونيا من هنا وفقا لشروط وضعها المجلس الأعلى للجامعات وهي:

-التحويل المناظر في الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر، ويتم باستيفاء الحد الأدنى للكلية التي سيتم التحويل إليها.

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافيى للكلية أو المعهد المحول إليه.

- التحويل إلكترونيا فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل مرة واحدة فقط للطالب.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

- المفاضلة بين الطلاب وفقا لمجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.