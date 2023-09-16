«فيها حاجة حلوة» مسابقة تصوير لجامعة سوهاج.. اعرف الشروط ورابط التقديم

أعلنت جامعة سوهاج إطلاق مسابقة أحسن فيديو بالتزامن مع العام الدراسى الجديد حتى 30 سبتمبر الجاري تحت شعار «فيها حاجة حلوة» لإعداد فيديو ترويجى للجامعة ولكليات الجامعة، محددةً شروط التقديم ومعايير الفيديو والمسابقة.

محاور مسابقة فيها حاجة حلوة بجامعة سوهاج

قال الدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بجامعة سوهاج لـ«الوطن» إن المسابقة قائمة على محورين للمشاركة هما:

- فئة الترويج التعريفى للجامعة أو الكلية.

- فئة التجارب الاستثنائية والشكر والامتنان لنماذج بالجامعة.

شروط المشاركة بمسابقة جامعة سوهاج

وأضاف أن شروط مسابقة فيها حاجة حلوة كالتالي:

- أن يكون الفيديو في محور واحد أو كليهما بشكل يليق بالجامعة.

- تصوير فيديو يحاكي رؤية المتسابق عن الجامعة أو الكلية.

- أن يتراوح الفيديو بين 3 و10 دقائق.

الفئات المشاركة بمسابقة فيها حاجة حلوة

بينما الفئات المستهدفة للمشاركة بالمسابقة هي:

- الطلاب.

- أعضاء هيئة التدريس.

- موظفين.

- خريجين.

معايير إختيار الفيديوهات الفائزة

وأوضح الهندس طه أحمد خلف نائب مدير وحدة البوابة الإلكترونية بجامعة سوهاج أنه سيتم نشر جميع الفيديوهات المشاركة بعد المراجعة على الموقع الإلكتروني للجامعة والصفحة الرسمية للكلية على وسائل التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، حيث سيتم الاختيار عن طريق لجنة التحكيم والجمهور.

آخر موعد لإستلام الأعمال المشاركة بمسابقة الجامعة

وحددت جامعة سوهاج آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم 30 سبتمبر الجاري عن طريق صفحة الجامعة على «فيس بوك» من هنا، مرفق بها بيانات الطالب كاملة وتشمل،

- الاسم.

- الكلية التابع لها

- رقم التليفون

- البريد الالكترونى.

وبنهاية المسابقة سيتم توزيع 5 جوائز تقديرية لأول 5 فائزين بواسطة رئيس جامعة سوهاج.